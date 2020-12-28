جنيفر لوبيز بلوك جريء في أحدث صورها.. هل ناسبها؟

متابعة بتجـــــــــرد: لطالما اعتمدت النجمة الأميركية جينفر لوبيز لون الشعر الأشقر، ولم تخرج من إطار ألوان الشعر الفاتحة إلا نادراً.

ويبدو أن لوبيز لا تقبل بالتغيير البسيط، إذ فاجأت الجمهور بظهورها بشعر أرجواني طويل والذي يعتبره البعض من صرعات الموضة من دون أن تكشف عن سبب هذا التغيير.

وفي التفاصيل، نشر مصفف الشعر كريس أبليتون صورة لجينفر عبر حسابه في انستغرام ظهرت فيها بشعر أرجواني طويل وعلق عليها “يونيكورن باربي”.

ويبدو أن النجمة استعانت بالشعر المستعار للحصول على هذا المظهر الجديد، ولكن بغض النظر فقد بدت فاتنة وجميلة رغم أن اللون فاقع ويحتاج إلى جرأة كبيرة.

وعشية عيد الميلاد، ظهرت لوبيز لأول مرة بإطلالة مذهلة إذ اعتمدت تسريحة الشعر المجعد الذي يحمل طابعاً هوليوودياً قديماً وارتدت فستاناً أحمر نارياً في إطلالة تنبض بسحر الأعياد.

على جانب آخر، شوقت النجمة جمهورها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة In the Morning ونشرت إعلاناً تشويقياً مؤكدةً أنه سيصدر في عام 2021.