شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو باسكال يصف مخرجة Wonder Woman 1984 بالمرأة المعجزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم العالمى بيدرو باسكال، عن تجربته في فيلم الإثارة والخيال Wonder Woman 1984 بطولة النجمة العالمية جال جادوت، الذي يعرض حاليًا في دور العرض العالمي بعد سلسلة من التأجيلات التي طرأت عليه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشاد باسكال صاحب الـ 45 عاما، في مقابلة أجراها مع صحيفة فاريتي، بالتصوير في فترة الثمانينيات، بالإضافة الجماليات التى وضعتها المخرجة العالمية جنكيز التى وصفها بـ"المرأة المعجزة"، قائلاً: "أتذكر أنني شعرت ببعض الإرهاق من العمل أثناء الذهاب إلى تصوير "Wonder Woman" ، لكنني علمت أيضًا أنه اذا عملت مع بيتى لا يمكنك الشعور بالضجر".

باسكال الذي شارك خلال السنوات الأخيرة في الكثير من الاعمال العالمية بعد انتهائه من شخصية أوبرين مارتيل في المسلسل الأسطوري Game of thrones، نجح في المشاركة فى مسلسل Narcos الذى عرض عبر شبكة نتفليكس بجانب سلسلة إفلام الحركة Kingsman، وفيلم الاكشن الشهير The Equalizer 2.

فيلم Wonder Woman 1984 يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونىHouse of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.