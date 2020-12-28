شكرا لقرائتكم خبر عن أمل عبد المنعم مدبولى فى ذكرى ميلاد والدها: عيد ميلادك فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت أمل مدبولى، ذكرى ميلاد والدها الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولى، التاسع والتسعين، حيث إنه مواليد 28 ديسمبر عام 1921، ونشرت عبر حسابها على فيس بوك، صورة نادرة لم تنشر من قبل لمؤسس فن المدبوليزم، أتبعتها قائلة: "عيد ميلادك فى الجنة يا حبيبى".





ولد الفنان عبد المنعم مدبولى، فى حى باب الشعرية بالقاهرة عام 1921، وتوفى والده وعمره 6 أشهر، أحب التمثيل منذ أن كان طالبًا فى المرحلة الابتدائية حينما تم اختياره ليقود الفرقة المسرحية فى المدرسة، إلى أن أصبح واحد من أهم الممثلين فى مصر الذين تركوا بصمة كبيرة فى عالم الفن وخاصة فى المسرح.

درس مدبولى، فن النحت والحفر بمدرسة الفنون التطبيقية وعمل مدرسا قبل أن يلتحق بالمعهد العالى لفن التمثيل العربى عام 1945 بدفعته الثانية وتخرج منه فى عام 1949، وانضم مدبولى بعد التخرج إلى فرقة "جورج أبيض" وبعدها انتقل إلى فرقة "فاطمة رشدى".





عمل مدبولى، ككاتب وممثل ومخرج مسرحى فى العديد مع المسرحيات التى صنعها من خلال الفرق التى أسسها أو التى شارك فى تأسيسها، من أشهر مسرحياته "المفتش العام، السكرتير الفنى، أنا وهو وهى، الناس اللى تحت، ريا وسكينة".

دخل عبد المنعم مدبولى، عالم السينما فى أواخر حقبة الخمسينات، وكان أول فيلم له هو أيامى السعيدة، ومن بعدها توالت أعماله السينمائية التى سارت بالتوازى مع نشاطه المسرحى، ومن أبرز أفلامه: (الحفيد، مولد يا دنيا، إحنا بتوع الأوتوبيس، مطاردة غرامية، ربع دستة أشرار).

تتلمذ على يديه العديد من نجوم الكوميديا مثل عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبى، محمد صبحى، وغيرهم.

عبد المنعم مدبولى هو الذى اكتشف الفنانة شويكار فى مسرحية "السكرتير الفنى"، ويعد هذا العمل أول لقاء يجمع بين فؤاد المهندس وشويكار، وكان شاهدا على زواجهما فى مسرحية "أنا وهو وهى"، كما اكتشف الزعيم عادل إمام فى دور الباشكاتب المحامى.

توفى عبد المنعم مدبولى فى عام 2006 بعد إصابته بالتهاب رئوى وهبوط حاد فى الدورة الدموية، وفى أواخر حياته أصيب عبد المنعم مدبولى بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة فى لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه.