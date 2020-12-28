شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا بعد إيقاف حكم حبسه: عرفت الصاحب الأخ والباقى مش عايز أعرفه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مطرب المهرجانات حمو بيكا علي توجيه الشكر للنجم الكبير هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد الحكم الصادر أمس بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس وإخلاء سبيله فى القضية رقم 41 لسنة 2020 بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين، كما وجه رسالة عتاب لعدد من أصدقائه لعدد وقوفهم بجانبه وسؤالهم عنه بهذه الأزمة.



حمو بيكا

وقال بيكا فى فيديو له عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"أشكر الأستاذ هاني شاكر وأعضاء النقابة أن الحمد لله إمبارح أخذت براءة وهما تنازلوا على القضية الحمد لله أن طلعت منها بالسلامة، لكن مكنتش أتوقع من ناس أكلت معاها عيش وملح وكنا بنقعد مع بعض أكتر ما بنقعد في بيتنا مترفعش حتى سماعة تليفون وسألت عليا بس عادي ..أنا وقفت مع كل صحابي وأخواتي في الحزن قبل الفرحة بس دي حاجة علمتني الصاحب الأخ من صاحب الشغل والمادة بتاعت الفلوس مش عايز أعرفها تاني ورمينا كتير وضيعنا عشانهم، وفي ناس كتير وقفت معاهم برقبتي وكنت ممكن أموت بسببهم بس أقول يلا مش مهم إحنا أخوات".

واختتم: "ناس مني مش كنت أتوقع من رابع المستحيلات أن هما مش يسألوا عليا، بس الحمد لله ليا أخواتي تانيين وقفوا معايا كل واحد قدرني في حزني حتى لو بالكذب دول جزمتهم فوق دماغي، أما اللي مسألش أنا مش محتاج منكم حاجة كله عند ربنا مش عندكم".

كما شارك بيكا جمهوره بعدد من الأغاني الجديدة التي يستعد لطرحها، بما فيهم الأغنية التي تسببت فى الأزمة بينه وبين الفنان عمر كمال "فستان الفرح"، والذي سجلها مع فنان آخر.