- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الجيتار تونى رايس عن عمر يناهز الـ69 عامًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى عازف الجيتار تونى رايس، الذى يُعتبر أحد عظماء الجيتار، وذلك عن عمر يناهز 69 عامًا وذلك فى منزله بولاية كارولينا ولم يعلن حتى الآن عن السبب الحقيقى لوفاته وجاء خبر وفاة العازف الشهير بمثابة صدمة للكثيرين خاصة أنه جاء بالتزامن مع موسم الأعياد.
وقد توفى الموسيقى الشهير منذ عدة أيام وتحديدًا يوم "25 ديسمبر" إلا أن المواقع الفنية الشهيرة أعلنت اليوم الإثنين 28 ديسمبر عن وفاته.
توني رايس
وقد اشتهر رايس على نطاق واسع بمهاراته المذهلة وأسلوبه سريع الخطى فى العزف على الجيتار، بالإضافة إلى أسلوبه المؤثر للغاية الذى كان أضاف الكثير لموسيقى الجاز.
وتونى رايس الذى نشأ فى كاليفورنيا قبل انتقاله إلى كنتاكى بدا مسيرته الفنية عام 1970، بينما أصدر ألبومه الأولGuitar"فى عام 1973 والذى حقق نجاح كبير، ثم قدم سلسلة من الاعمال الناجحة حتى تحول عازف الجيتار الصوتى الأمريكى الحائز على جائزة "جرامي" لشخص له تأثير كبير على نوع موسيقى البلو جراس" bluegrass
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة عازف الجيتار تونى رايس عن عمر يناهز الـ69 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.