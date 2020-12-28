شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الجيتار تونى رايس عن عمر يناهز الـ69 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى عازف الجيتار تونى رايس، الذى يُعتبر أحد عظماء الجيتار، وذلك عن عمر يناهز 69 عامًا وذلك فى منزله بولاية كارولينا ولم يعلن حتى الآن عن السبب الحقيقى لوفاته وجاء خبر وفاة العازف الشهير بمثابة صدمة للكثيرين خاصة أنه جاء بالتزامن مع موسم الأعياد.

وقد توفى الموسيقى الشهير منذ عدة أيام وتحديدًا يوم "25 ديسمبر" إلا أن المواقع الفنية الشهيرة أعلنت اليوم الإثنين 28 ديسمبر عن وفاته.



توني رايس

وقد اشتهر رايس على نطاق واسع بمهاراته المذهلة وأسلوبه سريع الخطى فى العزف على الجيتار، بالإضافة إلى أسلوبه المؤثر للغاية الذى كان أضاف الكثير لموسيقى الجاز.

وتونى رايس الذى نشأ فى كاليفورنيا قبل انتقاله إلى كنتاكى بدا مسيرته الفنية عام 1970، بينما أصدر ألبومه الأولGuitar"فى عام 1973 والذى حقق نجاح كبير، ثم قدم سلسلة من الاعمال الناجحة حتى تحول عازف الجيتار الصوتى الأمريكى الحائز على جائزة "جرامي" لشخص له تأثير كبير على نوع موسيقى البلو جراس" bluegrass