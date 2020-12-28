شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يتصدر البوستر الرسمى لمسلسل "الدايرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، البوستر الرسمي لمسلسل "الدايرة" والذى تصدره بطل العمل أحمد صلاح حسنى، وذلك قبل 6 أيام من بدء عرض حلقاته على قناة الحياة التي أعلنت عن عرضه السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساء، وطرحت كذلك البرومو الرسمي للعمل.



الدايرة

وفى سياق متصل يصور مخرج العمل أحمد سمير فرج المشاهد الأخيرة في المسلسل، حيث يتبقى أقل من أسبوع فقط على الانتهاء من العمل بالكامل، ويستكمل بعد ذلك عمليات المونتاج والمكساج قبل تسليمه للشركة المنتجة بالتزامن مع عرض الحلقات على قناة الحياة.



الدايرة

"الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.

المسلسل يسجل البطولة المطلقة الثانية للفنان أحمد صلاح حسنى بعد "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وتعاون فيه مع نفس مؤلف ومخرج "الدايرة" وهما المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى، وشارك فى بطولة العمل نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، وتميم عبده.