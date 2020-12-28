شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ محمد الشرنوبى وزوجته بعد تعافيهما من كورونا ويحتفلان بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، بمجموعة صور فى أول ظهور لهما بعد إعلانهما التعافى من فيروس كورونا، وذلك خلال احتفالهما بالكريسماس مع عدد من أصدقائهما فى المنزل.



راندا



اشرنوبي وراندا رياض

وكان الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض قد أعلنا تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ يومين حيث شارك النجم محمد الشرنوبي نتيجة اختبار فيروس كورونا عبر خاصية "أستوري" بـ"إنستجرام" على حسابه الشخصى، معلقا: "الحمد لله نتيجة مسحتى طلعت سلبى بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعًا ونخلص من وباء كورونا على خير".



الشرنوبي وزوجته مع اصدقائهما



راندا رياض والشرنوبي



راندا رياض

من جانبها، كتبت زوجته راندا رياض عبر حسابها الشخصي على إنستجرام: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبى بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللى عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".

ويعرض حاليا لمحمد الشرنوبي مسلسل "لؤلؤ"، من بطولة مى عمر، حيث يجسد دور شاب يقع في حب بطلة العمل، وتتوالى الأحداث ويدخل في صراعات مع أحمد زاهر تكشفها حلقات المسلسل في إطار درامى مشوق، حيث تجسد مى دور مطربة في المسلسل الذي تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.