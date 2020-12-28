شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لـ فيلم Stoned Alone فى احتفالات الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فيلم "Home Alone" من إضفاء البهجة على حياة المشاهدين من كبار وصغار، على مدى عقود، منذ طرح الجزء الأول منه في 1990، ومن ثم طرح الجزء الثانى في 1992، ولكن في عام 2018، كشف الممثل الكندى ريان رينولدز أنه ينوى تقديم محاكاة ساخرة للفيلم ويطلق عليه اسم "Stoned Alone"، ومن بعدها توقف انتشار المعلومات حول العمل المنتظر الجديد، وفقا لـ موقع "hitc".

وفي عام 2018، أكدت هوليوود ريبورتر الأخبار المتعلقة بالفيلم، حيث أفيد بأن ريان سينضم إلى الفيلم، ومما لا شك فيه أن خبر الفيلم قد حقق نجاحًا فوريًا، ومع ذلك، كانت هذه آخر مرة سمع فيها أي شخص بهذا الفيلم.



Stoned Alone

وبالتأكيد لا يمكن أن ينكر أحد أن الممثل الأمريكي ماكولي كولكين، حقق نجاحًا كبيرا وفورى بعد إصدار الفيلم، في 1990، حيث تمكنت شخصيته في "Home Alone" من ملء أماكن عرضه بالضحك، وبالتالي فكان لدى رايان خطط أخرى في ذهنه لأنه قرر إخراج محاكاة ساخرة لها في فيلم "Stoned Alone".

فـ احتل الفيلم عناوين الأخبار مرة أخرى بعد أن بدأ ملصق مزعوم له ينتشر، بالتزامن مع احتفالات السنة الجديدة، حيث يظهر الملصق ماكولاي وهو يدخن بينما يرتدي بيجاما، بجانب اسم الفيلم، واللوجو الخاص بمنصة نيتفلكس.



Stoned Alone

في البداية، سيجعلك اسم "Stoned Alone" تعتقد أن الفيلم قيد العمل بالفعل، وإذا قمت بالبحث عن الفيلم، فسوف تدرك أن هنالك بعض المعلومات حول العمل بالفعل، منها اسم المخرج، أوجسطين فريزل، ووصف العمل الذى من المقرر ان يدور حول شاب يقوم بتفويت يفوت الطائرة في العطلة، ومن ثم يعود إلي منزله، ويقوم بالانتشاء، ومن ثم يصاب بجنون العظمة من اقتحام الناس لمنزله".

لم يتم تأكيد موعد إصدار الفيلم، أو العمل عليه بعد، على الرغم من أن الفيلم يبدو مثيرًا، إلا أن آخر مرة سمع به أي شخص كان في عام 2018، ومنذ ذلك الحين، لم يتم تأكيد ما إذا كان المشروع لا يزال قيد التشغيل، وحتى الآن، لا يبدو أن الفيلم سيصدر في أي وقت قريب.