شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يفاجئ جمهوره فى رأس السنة: استنوا أغنيتى الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد فؤاد عن قرب إصدار أغنية جديدة له بعد غياب عن الساحة الفنية، ونشر فؤاد فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، يقول به:" استنوا اغنيتي الجديدة في الحفلة على قناتى الرسمية على يوتيوب"، وعلق علي الفيديو قائلا :"بحبكم وحشتوني"، وهي من كلمات أسامة محرز، وتوزيع الموسيقي كريم عبد الوهاب.



محمد فؤاد

وكان فؤاد قد طرح كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى الماضى، وهى من كلمات وألحان محمد فؤاد، توزيع كريم عبد الوهاب، كلارنيت محمد فوزى، ومن إخراج كريم مسلم.

كما يستعد فؤاد لطرح ألبومه الجديد الذى تعطل إصداره لسنوات طويلة، مما عرضه لتسريب عدد كبير من أغنياته، لكن فؤاد وعد جمهوره بتقديم أغنيات جديدة على التى تسربت، وينتظر فؤاد طرح الألبوم لتصوير إحدى أغنياته على طريقة فيديو كليب.

يذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد كليب "مراكب النجاة" وهى الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أداء الغناء لمحمد فؤاد والتعليق الصوتي للفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وجاء فى كلمات الأغنية "الغربة مُره أوي وصعبة و ع البر ليك 100 ألف طريق، والبحر غدار مش لعبة وازاي غريق هينجّي غريق، ومفيش صعب طول ما انت وسط أهلك وخليك مؤمن بحلمك ولو هتسافر سافر بأمان .. يا راسم حلم مش محسوب".