شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولى.. مكتشف النجوم تبنى موهبة عادل إمام واكتشف شويكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولد الفنان عبد المنعم مدبولى فى حى باب الشعرية بالقاهرة عام 1921 وتوفى والده وعمره 6 شهور، أحب التمثيل منذ أن كان طالبًا في المرحلة الابتدائية حينما تم اختياره ليقود الفرقة المسرحية في المدرسة، إلى أن أصبح واحد من أهم الممثلين فى مصر الذين تركوا بصمة كبيرة فى عالم الفن وخاصة بمجال المصر

وفى ذكرى ميلاد عبد المنعم مدبولى الذى يتزامن من اليوم الاثنين 28 ديسمبر نرصد أهم المعلومات عنه..

درس فن النحت والحفر بمدرسة الفنون التطبيقية وعمل مدرسا قبل أن يلتحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1945 بدفعته الثانية وتخرج منه في عام 1949، وانضم مدبولي بعد التخرج إلى فرقة (جورج أبيض) وبعدها إلى فرقة (فاطمة رشدي).

عمل مدبولي ككاتب وممثل ومخرج مسرحي في العديد مع المسرحيات التي صنعها من خلال الفرق التي أسسها أو التي شارك في تأسيسها، من أشهر مسرحياته (المفتش العام، السكرتير الفني، انا وهو وهى، الناس اللي تحت، ريا وسكينة).

دخل عبد المنعم مدبولي عالم السينما في أواخر حقبة الخمسينات، وكان أول فيلم له هو (أيامي السعيدة)، ومن بعدها توالت أعماله السينمائية التي سارت بالتوازي مع نشاطه المسرحي. من أبرز أفلامه: (الحفيد، مولد يا دنيا، إحنا بتوع الأوتوبيس، مطاردة غرامية، ربع دستة أشرار).

تتلمذ على يديه العديد من نجوم الكوميديا مثل عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، محمد صبحي، وغيرهم.

عبد المنعم مدبولى هو الذى اكتشف الفنانة شويكار في مسرحية "السكرتير الفني"، ويعد هذا العمل أول لقاء يجمع بين فؤاد المهندس وشويكار، وكان شاهدا على زواجهما في مسرحية انا وهو وهى".

واكتشف الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى الزعيم عادل إمام في دور الباشكاتب المحامى.

توفى عبد المنعم مدبولي في عام 2006 بسبب إصابته بالتهاب رئوي وهبوط حاد في الدورة الدموية، وفى أواخر حياته أصيب عبد المنعم مدبولى بسرطان الكبد وخاض رحلة علاج صعبة في لندن، وجرى استئصال أجزاء كبيرة من الكبد لديه وتعافى من المرض الذى عاش به 25 عاما ولكن الذى كان سببا فى وفاته عن عمر يناهز 85 عاما.