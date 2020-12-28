شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى صبحى يعلن إصابته بفيروس كورونا.. ويشكر نقيب المهن التمثيلية على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان مجدي صبحى إصابته بفيروس كورونا.

وكتب مجدى صبحى عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "عندي كورونا..اشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوي لإنقاذى.. أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر علي مجهودها الخارق معي.. أشكر نقيبى دكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معى، وأشكر مجلس النقابة.. الدعاء لى من فضلكم".

وكان عدد من النجوم والمشاهير في الوسط الفني والرياضي، تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب في تعليق بعض الاعمال الفنية والبرامج التليفزيونية نتيجة إصابة أبطال العمل أو البرنامج بالفيروس التاجى وخضوعهم لفترة العزل والتعافى، منهم النجمة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدى، والنجم أمير كرارة والمنتج جمال العدل، والمخرجة هاله خليل.

وكتب أمير كرارة عبر حسابه الشخصى انستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا"، وسرعان ما أعلن توقف برنامجه سهرانين الذى يقوم بتسجيله حاليا فى موسمه الثالث.