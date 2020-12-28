شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو" يكشف عن تطورات إصابته بكورونا ويؤكد إصابة زوجته للمرة الثانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان "أبو" عن تطورات حالته بعد إعلانه الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا إصابة زوجته للمرة الثانية بالفيروس بعد إصابتها قبل ذلك خلال شهر يونيو الماضى أثناء تواجدهما بمهرجان الجونة، مشيرا إلى أنه أرسل أبناءه إلى منزل جدتهما حتى يعزلهما، وقال في تصريحات تليفزيونية له إنه لا يعلم مصدر إصابته، مشيرا إلى أن الأعراض هي رعشة في الجسد وارتفاع في درجة الحرارة إلى 39 منذ اليوم الأول، يليه شعور بتكسير فى الجسم واحتقان فى الزور، لافتا إلى أنه يشعر أن حالته تسوء والتنفس يزداد صعوبة.

من ناحية أخري أشار "أبو" إلى أنه على تواصل يوميا مع النجمة يسرا منذ إصابتهما بالفيروس، لافتا إلى أن حالتها بدأت تتحسن وهى ملتزمة ببروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، مشيرا إلى التنفس لديها غير منتظم.

وتعرض عدد من النجوم والمشاهير في الوسط الفني والرياضي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب في تعليق بعض الأعمال الفنية والبرامج التليفزيونية نتيجة إصابة أبطال العمل أو البرنامج بالفيروس التاجى وخضوعهم لفترة العزل والتعافى.

وعلى رأس النجوم الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، الفنان أمير كرارة، الذى كتب عبر حسابه الشخصى انستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعوا لى بالشفا"، وسرعان ما أعلن توقف برنامجه سهرانين الذي يقوم بتسجيله حاليا في موسمه الثالث.