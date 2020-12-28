شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السيد يقدم شهادته فى (150 سنة مسرح ) و5 عروض بالمهرجان القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم المخرج عصام السيد شهادته في محور ( 150 سنة مسرح ) ويتحدث عن تجربته الفنية مع الدكتور محمد سمير الخطيب الذي يدير اللقاء ويتبحر في عالم عصام السيد المسرحي وذلك في الساعة الواحدة بالمجلس الأعلى للثقافة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ13 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.



عصام السيد

وخلال المحور الفكري " 150 سنة مسرح " الذي يناقش اليوم عنوان " 150 سنة ميلودراما " يتحدث خلاله الدكتور أسامة أبو طالب عن المسرح والظواهر شبه المسرحية والدكتورة ايمان عز الدين التي تتناول عنوان الكوميديا المصرية من التمثيل الي العبور الثقافي.

كما تتحدث الدكتورة أسماء بسام عن الميلودراما بين التأسيس والريادة وإجاباتها في الأداء الجسدي، ويتحدث أيضا الدكتور محمود نسيم عن البدايات والتحولات والتجربة ، وأخيرا يتحدث الدكتور سيد الإمام عن الميلودراما وتطور البرجوازية المصرية.



الملتقي الفكري 1540 سنة مسرح

ويقدم المهرجان اليوم عدة فعاليات أخري منها مثلا : ورشة للإلقاء يقدمها الفنان خالد عبد السلام وورشة للتمثيل يديرها الفنان والإعلامي أحمد مختار بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعة التدريبات.

أما عروض اليوم فهي "الفائزون بالمرض" للمخرج محمد السباع علي مسرح الطليعة الساعة 6 مساء ، و"الوحوش الزجاجية" للمخرج يوسف الأسدي علي المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة السادسة وعرض " المأوي " للمخرج حسام سعيد علي مسرح السلام الساعة السادسة ، أما مسرح الجمهورية فيعرض عليه مسرحية "ريا وسكينة" للمخرجة كريمة بدير الساعة الثامنة وآخر عروض اليوم هو عرض " ملهاة الحجاج " للمخرج عمر الشحات الساعة الثامنة علي مسرح متروبول.