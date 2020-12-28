رانيا فريد شوقي تلتقي بأصغر معجباتها في كواليس "ضربة معلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، فيديو من كواليس من مسلسل "ضربة معلم"، المعروض حاليًا على القنوات الفضائية، ويلعب بطولته الفنان محمد رجب.

وتظهر رانيا في الفيديو إلى جوار طفلة صغيرة، كانت تزور مكان التصوير بصحبة والدها، وحرصت على التقاط الصور مع رانيا، التي علقت "أنا قاعدة مستنية اصور لقيت طفلة جميلة بتجري عليا وبتاخدني في حضنها، الآنسه تالا أحلى حب ده ولا إيه ربنا يحميكي ويبارك فيكي حبيبتي أسعدتيني".

مسلسل "ضربة معلم" ٤٥ حلقة وهو دراما اجتماعية، بطولة محمد رجب ومي سليم ورياض الخولي ومحمد نجاتي وإنعام سالوسة، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.