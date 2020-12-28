أمير طعيمة: "فيروس الهم أقوى فتكا من الكورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وصف الشاعر أمير طعيمة الطاقة السلبية، والحزن الذي قد يسيطر على البعض بأنه أكثر فتكًا من فيروس كورونا بالإنسان.

ونصح طعيمة جمهوره وكتب تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "دايرة الطاقة السلبية الموجودة على الكوكب متسعة جدا، جلوسك في منتصفها مَش هيساعدك، لو مَش قادر تخرج من الدايرة على الاقل حاول تقترب من حافتها".

أضاف طعيمة: "فيروس الهم أقوى فتكا من الكورونا، ومفيش ليل ما بيجيش بعده نهار، وإذا كان الهم كبير فالله أكبر، الحمد لله على كل شئ".

يذكر أن أمير طعيمة، تعاون مؤخرًا مع الفنان تامر حسني في أغنية "فرصة عمر" ألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد، وكانت الأغنية إهداءً من تامر للإعلان الخيري للحملة الجديدة للدكتور مجدى يعقوب.