أول تعليق من حمو بيكا بعد إلغاء الحكم بحبسه‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الحمد لله طلعت منها بالسلامة"، بهذه الكلمات علق مغني المهرجانات حمو بيكا على قرار المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية أمس الأحد، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

بيكا في أول تعليق له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر فيديو وقال فيه "أشكر الأستاذ هاني شاكر وأعضاء النقابة أنا الحمد لله إمبارح أخدت براءة، وهما تنازلوا عن القضية الحمد لله أن طلعت منها بالسلامة، لكن مكنتش أتوقع من ناس أكلت معاها عيش وملح وكنا بنقعد مع بعض أكتر ما بنقعد في بيتنا، مترفعش حتى سماعة تليفون وسألت عليا بس عادي".

وتابع "أنا وقفت مع كل صحابي وأخواتي في الحزن قبل الفرحة، بس دي حاجة علمتني الصاحب الأخ من صاحب الشغل، والمادة بتاعة الفلوس مش عايز أعرفها تاني، ورمينا كتير وضيعنا عشانهم، وفي ناس كتير وقفت معاهم برقبتي وكنت ممكن أموت بسببهم بس أقول ايه يلا مش مهم إحنا أخوات".

واختتم: "ناس مني مش كنت أتوقع من رابع المستحيلات إن هما مش يسألوا عليا، بس الحمد لله ليا أخواتي تانيين وقفوا معايا كل واحد قدرني في حزني حتى لو بالكذب فوق دماغي، أما اللي مش سأل أنا مش محتاج منكم حاجة كله عند ربنا مش عندكم".

وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، أمس الأحد، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق مطرب المهرجانات "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب نقيب واعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.