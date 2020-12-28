فيديو| رنا سماحة وزوجها يغنيان "باب الجمال" لمحمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رنا سماحة مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت رنا في الفيديو رفقة زوجها الملحن سامر أبو طالب وهما يغنيان أغنية "باب الجمال" للكينج محمد منير. علقت رنا سماحة "مين أسرع حد حفظ باب الجمال، استنوا الكينج محمد منير، كلمات أحمد حسن، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل. علقت المطربة أمينة على الفيديو "الله أكبر بسم الله ماشاء الله تبارك الله". احتفلت الفنانة رنا سماحة بحفل زفافها على الملحن سامر أبو طالب، 10 ديسمبر الجاري.

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