"حلاوة يسرا اللوزي تطاردها"..الجمهور: عمليات تجميل" والفنانة ترد:"خليكم مقتنعين"

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، معدلات الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي، بسبب تناقض الآراء حول عمرها الحقيقي والزعم حول إجراءها عمليات تجميل.

تداولت التكهنات وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر يسرا اللوزري صورًا لها، عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل، وإظهار ملامح الشباب عليها، فمنهم من زعم أنها تقوم بإجراء عمليات تجميل، وأخرون يوضحون بأن يسرا اللوزي جمالها طبيعي ولم تلفت إلى تلك الأمور .

ونفت الفنانة يسرا اللوزي، تلك الأنباء التي تداولت عبر مواقع

التواصل الاجتماعي، قائلًا "أي صورة لازم يطلع عليها إشاعات".

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ووجهت رسالة قائلة:" خلاص بقي اللي عايز يفضل مقتنع إني عامله عمليات تجميل خلاص خليه مقتنع بكده، وأكيد إني هخس وهيبان أني مش عاملة أي حاجة".

والفنانة يسرا اللوزي، من مواليد 8 اغسطس 1985، وتبلغ من العمر 35 عامًا، حيث يبلغ طولها 1.62م، كما أنها ولدت لأب مصري يعمل مخرج مسرحي وام سورية تعمل في مسرح العرائس، وهي من سكان حي الزمالك.

واحترفت يسرا اللوزي الفن من خلال المشاركة في دبلجة أفلام "ديزني" الكرتونية وحاصلة على ماجستير في حقوق الإنسان والتنمية، وتعملت رقص الباليه وعزف البيانو.

اشتهرت يسرا اللوزي بالجرأة في بداية مشوارها الفني وتقديمها المشاهد الجريئة مثل فيلم" اسكندرية نيويورك" مع يوسف شاهين، وايضًا فيلم "قبلات مسروقة" مع أحمد عزمي.

وتزوجت يسرا اللوزي بمجرد انتهاء دراستها الجامعية وبعدها أنهت دراستها الجامعية انجبت طفلتها الأولى دليلة في 2014، وفي عام 2020 أعلنت يسرا ولادتها لطفلتها الثانية نادية.