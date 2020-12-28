قريبة طارق العريان تكشف معاناة أصالة ودور نيكول سعفان في طلاقها

متابعة بتجــــــــــرد: بعد الضجة التي أثارتها بتعليقها على طليقة طارق العريان الأولى ودفاعها عن الفنانة أصالة نصري، تحدثت غادة العريان، زوجة شقيق المخرج المصري عن حقيقة ما حصل، مؤكدة أن النجمة السورية تعرضت للظلم في علاقتها الزوجية

وأكدت في تصريحات لبرنامج “et بالعربي”: أن “أصالة كانت إنسانة جميلة جدا مع عائلة العريان، ووقفت مع كل شخص في العيلة”.

وأضافت: “أنا واقفة في صف أصالة، أصالة اتظلمت في العلاقة دي، أصالة حبت طارق العريان كتير، وفي الآخر حصلت مشاكل بينهم، وبقالها سنة ونص مستنية طارق يطلقها، طارق لسه مطلقها تقريبا من 10 أيام، وهي كانت لأخر وقت قاعدة متكلمتش”.

وحول صورة العريان مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، قالت زوجة شقيقه: “طارق بعد الطلاق يعتبر حر، حر مع أصالة بس مش مع أولاده، الصورة دي هتضر الأولاد، الصورة دي ضرر للأولاد أكتر من ضرر لأصالة، الأولاد بقوا عارفين أن الست دي كانت السبب في خراب البيت بين أمهم وأبوهم”.

تابعت: “نيكول سعفان أكيد كانت السبب وراء الخلاف بين أصالة وطارق العريان، أصالة اتحملت كتير، وعائلة طارق كلها ادخلت في الموضوع، لكن طارق العريان مش راجل صغير، طارق عنده أخ نزل من أمريكا عشان خاطر الموضوع ده، أخته وأخوه وكل العيلة تدخلت في الموضوع ده، عشان خاطر الأولاد وخراب العيلة، لكن محدش يقدر يفرض حاجة على حد”.

اختتمت: “أصالة ربنا يكون في عونها، إن شاء الله ربنا هيقدر أصالة وتطلع من اللي هيّا فيه”.

وكان محامي الفنانة السورية كشف عن مفاجآت في قضية طلاقها من العريان، مؤكداُ أن الطلاق وقع في 15 ديسمبر 2019، ولكن تم توثيق الطلاق رسمياً في 20 ديسمبر 2020، مشيراً إلى أن انفصالهما رسميًا تم منذ بضعة أيام فقط.