بالفيديو – أبو يروي معاناته من كورونا.. وهذا ما كشفه عن حالة يسرا

متابعة بتجـــــــــرد: كشف الفنان المصري أبو عن تطورات حالته الصحية وحالة الفنانة يسرا بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأكد في مداخلة مع برنامج “mbcTrending” أنه يعاني وزوجته من الأعراض التي يمران بها من الحرارة المرتفعة وضيق التنفس وتعب في الرئة ووجع في العظام، ولفت الى ان زوجته اصيبت للمرة الثانية بالفيروس والأعراض تتغيّر والحالة تسوء قائلاً: “دور صعب قوي”.

وقال أبو إن الفنانة يسرا تحدثت معي للاطمئنان على صحتي بعد إصابتي بفيروس كورونا، وهي حالياً تتحسن قليلاً من حيث صوتها، ولكنها تعاني من الأعراض الخاصة بالفيروس وتتبع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وكانت يسرا قد وجهت الشكر لوزارة الصحة والأطباء، ونشرت صورة لها عبر حسابها بـ”إنستغرام”، وعلقت قائلة: “بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض. شكرا للجميع “.

يذكر أن آخر أعمال يسرا، مسلسل “خيانة عهد”، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.