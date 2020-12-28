ديانا كرازون تلفت الأنظار بأحدث ظهور لها وتساؤلات عن حملها

متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة الأردنية ديانا كرازون موجة من التساؤلات بسبب فيديوهات نشرتها مؤخراً على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وظهرت فيها وهي تحيي إحدى الحفلات مرتدية القفطان المغربي الطويل.

وأثنى الكثير من الناشطين في تعليقاتهم على جمال حضورها وصوتها. وفي المقابل رأى آخرون أن بطنها يبدو منتفخاً قليلاً وتساءلوا عن حقيقة حملها. إلا أن آخرين رأوا أن تصميم القفطان يحدث هذا الانتفاخ عند تحركها أثناء الغناء.

ومما كتبه هؤلاء وأولئك: “حامل كأنك” و”هذا قفطان مغربي طالع عليكِ يجنن” و” في إلها بطن شكلها حامل” و” مبروك الحمل مبين” و” شكلك حامل. نصحانة وحليانة” و” حليانة مع الحمل” و”أديش بحبك وأديش حلوة بالاحتشام”. ولم يلقَ هذا أي تعليق أو رد من ديانا وحققت الفيديوهات أكثر من 17 ألف مشاهدة.

ويذكر أنها احتفلت منذ أشهر بزواجها من الإعلامي الأردني معاذ العمري في حفل زفاف اقتصر حضوره على الاهل وذلك بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضت في الأردن إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.