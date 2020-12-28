فيلم The Midnight Sky الأعلى مشاهدة على “نتفليكس”

متابعة بتجــــــــــرد: يعود النجم جورج كلوني إلى الساحة السينمائية بعد غياب طويل دام أكثر من أربع سنوات، حيث جاء بفيلم The Midnight Sky والذي يعني “سماء منتصف الليل” ليلعب دور الشخصية الرئيسية وكمخرج لقصته الدرامية المشوقة، واستطاع الفيلم ان يتصدى قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة العرض الرقمية “نتفليكس” وذلك خلال ساعات من بدء عرضه.

وتدور أحداث الفيلم في زمن ما بعد نهاية العالم حول عالِم وحيد اسمه “أوغستين” يعيش في مستعمرة في القارة الشمالية، حيث سيسابق الزمن من أجل إيقاف رائدة الفضاء «سالي» وأصدقائها من العودة إلى كوكب الأرض الذين لا يعلمون أن هذا الأخير أصبح كارثة عالمية غامضة وخطيرة على حياتهم.

كاتب سيناريو الفيلم مارك سميث قال ان هذا الفيلم “سماء منتصف الليل” مستلهم بشكل كبير من فيلمين سابقين للمخرج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو؛ الأول هو فيلم Gravity من سنة 2013 الذي يدور حول البقاء على قيد الحياة في الفضاء، والثاني الذي عمل معه في كتابة السيناريو الخاص به هو فيلم The Revenant من سنة 2015 والذي يدور حول البقاء على قيد الحياة لكن في البرية في مكان بارد يشبه القطب الشمالي.

وبالتالي ففيلم The Midnight Sky يستلهم من فيلم Gravity جانب النجاة في الفضاء، ويستلهم من فيلم The Revenant النجاة في عالم بارد تتربص بك فيه البرية الباردة التي تتمثل في أجواء العيش القاسية والصعبة في القطب الشمالي، وكل ذلك تم تغليفه حول فكرة الأبوكاليبس. الفيلم يعتبر من أضخم الإنتاجات السينمائية التي صدرت نهاية هذا العام من طرف شركة نتفليكس، حيث يعرض عبر عملاق البث الرقمي بالتزامن مع طرحه في دور السينما.

وبجانب جورج كلوني في دور البطولة، نجد ممثلين وممثلات من كبار نجوم هوليوود، مثل الممثلتين فيليسيتي جونز وصوفي راندل، بالإضافة إلى الممثل كايل تشاندلر والعديد.