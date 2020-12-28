جيمي فوكس: أفتخر بأنني أوّل أميركي أفريقي في Disney-Pixar

متابعة بتجـــــــــــرد: مع تغير آلية عرض الأعمال الفنية بسبب جائحة كورونا، حيث أصبحت المنصات الرقمية الواجهة الأولى والمفضلة لشركات الإنتاج في ظل حالة الإغلاق العام التي يمر بها العالم، طرحت ديزني فيلم الرسوم المتحركة Soul على منصتها، ليكون ثاني فيلم يطرح إلكترونيا بعيدا عن دور العرض الأميركية، بعد فيلم mulan.

وبعد عرض الفيلم أكد النجم العالمي جيمي فوكس الذي يقوم بالأداء الصوتي لبطل الفيلم، أن هذا الدور يعتبر أحد الأشياء العظيمة التي قام بها قائلا “أفتخر بأني أول أميركي أفريقي في Disney-Pixar، يؤدي صوت شخصية ذي اللون الاسود هذا مذهل.. بالفعل هذا شعور جيد”.

وتخوض ديزني للمرة الثانية تجربة الطرح على منصتها الإلكترونية ديزني بلس في ظل جائحة كورونا، حيث طرحت ديزني فيلم الرسوم المتحركة Soul الكترونيا، مع قرار عدم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية الأميركية بسبب الموجة الثانية من الفيروس، وكحال فيلم mulam الذي عرض على ديزني بلس وطرح فقط في دور العرض الصينية، ففيلم Soul طرح أيضا بدور العرض الصينية أمس، ومن المقرر الكشف عن إيراداته في نهاية عطلة الأسبوع الجاري.