رابح صقر: “مرحبًا” العام الجديد بـ24 أغنية

متابعة بتجـــــــــرد: أزاحت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” الستار عن إنتاجها الغنائي الكبير والضخم ممثلاً في ألبوم النجم السعودي رابح صقر، الذي اختار له عنواناً “رابح صقر 1/1/2021 – مرحباً”، وتضمن العنوان بذلك موعد صدوره، بعد أن تم الاتفاق على الموعد بين الصقر الرابح والاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، الذي أكد: “سعداء بالاختيارات المميزة التي سيقدمها رابح صقر في ألبومه الجديد، الذي يضمّ أعمالاً لنخبة من القامات في مجالات الشعر والتلحين والتوزيع الموسيقي نعتز بهم، ونتشرف أن بوصقر بتاريخه الكبير هو أحد نجوم روتانا الكبار، وسيحرّك الساحة الغنائية بألبومه وأغانيه المنتظرة، آملين أن تبقى روتانا دوماً رائدة بإنتاجاتها وعند ثقة نجومنا وجمهورهم.. وكل التوفيق للحبيب بوصقر في جديده”.

وكشف رابح أن ألبومه الجديد “فيه 24 أغنية تضم العديد من الأفكار الجديدة من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي”، مؤكدًا حرصه الدائم في كل ألبوم على تقديم نمط وشكل موسيقي جديد يعكس المجهود الكبير الذي بذله لاختيار وتسجيل وتجهيز الألبوم، الذي يتعاون فيه مع الملحنين سهم ومحمد غازي وآخرين، بالإضافة الى مجموعة من الألحان التي صاغها رابح لنفسه.

ويتعاون رابح في ألبومه الجديد على صعيد الكلمات مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغانٍ مميزة ذات كلمات معبّرة وقويّة مليئة بالأحاسيس، مشيرًا الى أنه كان قد كشف مؤخرًا عن أغنية جديدة من الألبوم حملت اسم “لبيه والله يا الرياض”، التي كتبها المستشار تركي آل الشيخ ولحنّها رابح لنفسه.

أيضاً يتعاون رابح في جديده مع مجموعة مميّزة من الشعراء، منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة الى تعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم، مشدّداً على أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديداً ومميّزاً.