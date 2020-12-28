بالفيديو – في أول ظهور لها هجوم على شقيقة هيا الشعيبي بسبب ملابسها

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو ظهرت فيه للمرة الأولى شقيقة الفنانة الكويتية هيا الشعيبي. وتم تسجيل المقطع أثناء حضورها إلى منزل الفنانة اليمنية المقيمة في السعودية ريماس منصور التي دعتها وشقيقها ثامر لتناول الغداء برفقتها.

وتم خلال المقطع التطرق إلى مواضيع مختلفة يتعلق أبرزها بتحضير الطعام. وركزت معظم التعليقات على شكل الشقيقة وعلى المقارنة بينها وبين شقيقتها الممثلة. واستحضر الكثيرون حالة الغضب التي أثارتها هيا في وقت سابق في أوساط السعوديين.

وفي المقابل انتقدها آخرون بسبب عدم ارتدائها العباءة ومما كتبه هؤلاء: “استفزتني انها بدون عباية احترمي البلد اللي انتِ فيه دام ما تبين عباية حضرتك على الأأقل البسي لبس ساتر” و”أخذوا راحتهم بدون عباية، يموتون لا يلبسونها” و”هياء مطرودة من السعودية قامت ترسل أهلها ومن يستقبلهم وافدة يمنية” و”داحين وين عبايتها الأخت لا احترام للبلد ولا لأهلها” و”الحكومة قالت البسوا لبس ساتر وهن فهموها بطريقتهن” وحقق الفيديو على أحد الحسابات أكثر من 100 ألف مشاهدة.