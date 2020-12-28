بالصورة – شاهدوا كيف كانت كندة علوش في “أشواك ناعمة” منذ 15 عامًا

متابعة بتجــــــــــرد: استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنانة السورية كندة علوش وظهرت فيها إلى جانب زميلتها الفنانة السورية نادين تحسين بك وتبين أنه تم التقاطها خلال تصوير مشهد من مسلسل “أشواك ناعمة” الذي عرض للمرة الأولى في العام 2005.

وأطلقت الصورة عدداً كبيراً من التعليقات حيث قارن الكثيرون بين شكل الممثلة في تلك المرحلة وشكلها الحالي ورأوا أنها لم تتغير كثيراً.

ويذكر أن كندة نشرت في وقت سابق تغريدة لافتة على حسابها الخاص على “تويتر” وتوجهت من خلالها إلى جمهورها لمناسبة نهاية العام. وكتبت: “في هذا العالم القاسي والذي يزداد مع الأيام قسوة وتزداد قسوته غرابة وعبثية، فلنملأ قلبنا بالرحمة. الرحمة نحو البشر والحيوان والطبيعة. الرحمة نحو أنفسنا”.

ويشار إلى أنها شاركت مؤخراً في بطولة حكاية “ضي القمر”، الحكاية الثانية من مسلسل “إلا أنا” وتناولت قضية عدم الإنجاب لدى النساء.

وفي هذا السياق قالت في لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج Its show time الذي يعرض على شاشة قناة cbc: “مشروع يتحدث عن قضايا ومشاكل المرأة الاجتماعية، وعندما قرأت الحلقات وجدت تناول قضية عدم الإنجاب لدى السيدات في إطار درامي مشوق وممتع”.

وأضافت: “أعرف سيدات كثيرات عانين من مشكلة الإنجاب ومحاولات الوصول إلى حل عن طريق الحقن المجهري وكل السبل الأخرى”.

وتابعت: “تلقيت ردة فعل مرعبة، وعدد كبير تابع المسلسل، وتلقيت استشارات من سيدات في أسئلة طبية بعد تناول قضية عدم الإنجاب في المسلسل”.