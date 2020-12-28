أحلام ترد على مناشدة والدة حلال الترك وتوجه لها هذه الرسالة

متابعة بتجــــــــــرد: بعد مناشدة والدة حلا الترك لها للتدخل بينهما ردت الفنانة الإماراتية أحلام من خلال رسالة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتوجهت من خلالها إلى الفنانة الشابة وكتبت: “أحبك أمي وربي يحميك. الأم هي جنة الدنيا مهما صار خدي رضاها بنتي واتركيها على الله هو بيحلها من عنده وبيفرجها عليك”.

وأضافت: “دايم أقول لك نبدأ من الصفر، لا تنسين كلامي لك واللي مش حاسين بآلامك في يوم بيحسون بس أمك ثم أمك ثم أمك. أحبك وأنا معاك كالعادة”.

ويشار إلى أن السابر أكدت من خلال لقاء أجري معها ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي أنها ناشدت الفنانة الإماراتية التدخل من دون أن تبدي الأخيرة أي رد فعل، مؤكدةً أنها لجأت إليها بسبب العلاقة المميزة التي تجمعها بحلا ولأن الأخيرة ترى فيها أمّها الثانية.

وذكرت أنها لم تقصد بهذه المناشدة إحراج أحلام وإجبارها على التدخل في قضية عائلية خاصة، موضحةً أنها طلبت منها ذلك من منطلق إنساني بعدما تحوّل الخلاف إلى قضية رأي عام… ومعتبرةً أن تدخل الفنانة فيها يمكن أن يعزّز قيمتها الفنية والإنسانية.