شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة نوال الكويتية تتلقى لقاح فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الفنانة نوال الكويتية، لقاح فيروس كورونا المستجد، وشاركت جمهورها ومتابعيها فيديو لحظة تلقيها اللقاح على يد أحد الأطباء، عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مؤكدة سهولته، وذلك ضمن حملة تلقيح ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح فايزر- بايونتيك والتى أنطلقت فى الكويت منذ عدة أيام، وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أول شخص يتلقى التلقيح في البلاد.



نوال الكويتية

من ناحية آخرى أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أمس الأحد، توفر لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بشكل دورى شهرى، حيث ستصل شحنة كل شهر إلى الكويت، حتى يتم تطعيم كل من يرغب من المواطنين الكويتيين او المقيمين على مدى العام المقبل.

وأشاد الدكتور باسل الصباح - في تصريح للصحفيين لدى قيامه بجولة تفقدية على مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف - بالإقبال الكبير من الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية على مركز الكويت للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا الى أن حملة التطعيم بدأت فعليا، بعد أن تم تدشينها يوم الخميس الماضي تجريبيا، وستكون الأولوية للطواقم الطبية طيلة أيام الاسبوع الجارى.

وأضاف أن العمل يسير بسلاسة ويسر وتنظيم أكثر من رائع، والتزام تام من قبل المواطنين والمقيمين من الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأولى، لافتا إلى أنه سيتم إدخال فئة كبار السن نهاية الأسبوع الجاري.

ودعا وزير الصحة الكويتي الجميع إلى ضرورة المشاركة والتسجيل في الموقع الإلكتروني، للحصول على موعد محدد للحصول على التطعيم، موضحا أن هناك آلية خاصة للتعامل مع الطعوم وتحضيرها، الأمر الذى يتطلب تعاون الجميع للاستفادة القصوى منها من قبل الراغبين فى الحصول عليها.