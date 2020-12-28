شكرا لقرائتكم خبر عن نفسها تبوس مين؟.. تعرف على أمنية مايلى سايروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالاً بعيد الميلاد، حلت النجمة العالمية مايلى سايروس البالغة من العمر (27 عامًا) ضيفة على Heart FM ، وبسؤالها عما إذا كانت تفضل تقبيل نجم البوب الكندى جاستين بيبر أو النجم العالمى هارى ستايل.

أجابت مايلى سايروس على الفور مؤكدة أنها تفضل "هارى ستايل" وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية و أبرزها "جاست جيرد" و"ET Canada"، واستكملت مايلى كلامها قائلة: "جاستين بيبر كنت أعرفه منذ فترة طويلة، فى الحقيقة أنا باعتبره واحد من أفراد العائلة.. هارى ستايل يبدو جيد حقًا".



مايلي و هاري مايلي و هاري

وأشادت مايلى سايروس بظهور هارى ستايل البالغ من العمر (26 عامًا) على غلاف beauty papers magazine، وذلك بالرغم من أنه أثار ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث أكدت النجمة الشهيرة أنهما متشابهان لحد كبير حتى إن مشاركتهما للحياة معا هو أمر منطقى.

يذكر أن مايلى سايروس أثارت ضجة خلال الفترة الماضية و ذلك بعد ان أطلقت كليبها "Prisoner" على قناتها الخاصة بموقع يوتيوب فى 20 نوفمبر الماضي، وهى الأغنية التى تعاونت فيها مايلى سايروس مع النجمة الشهيرة دوا ليبا بعد العديد من الشائعات والتكهنات حول تعاونهما.