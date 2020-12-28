أحمد صلاح حسني يعلن موعد عرض مسلسل "الدايرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد صلاح حسني عن موعد عرض مسلسل "الدايرة"، المقرر عرضه السبت القادم 2 يناير على قناة الحياة.

نشر "حسني" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "دعواتكم، السبت القادم 2 يناير 2021، على قناة الحياة، مسلسل الدايرة".

وكتب الفنان عمرو وهبة مهنئا: "مبروك".

شارك الفنان أحمد صلاح حسني في عام 2020 في عدة مسلسلات منها "الاختيار"، "الفتوة"، "ختم النمر".

"الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد.