رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصورة من صندوق الذكريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، على مشاركة جمهورها الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الرسمي بمرقع انستجرام.

ونشرت رزان صورة من صندوق الذكريات تجمعها وهي طفلة بوالدتها، معلقة "اليوم ولدت أمي.. سيدتي الجميلة قلبا وقالبا كل عام وأنت مصدر الحب و السعادة والحياة.. أصلي كل يوم أن يحافظ ربي على نعمة الأم والأب".

وتابعت "شكرا شكرا على حبك ودعمك واحلامك وتعبك وقلقك.. شكرا لانك اعطيتني كل شيء و اكثر.. شكرا على الساعات والسهر.. شكرا لانك جعلتني انا.. ادعو الله كل يوم ان تكوني فخورة وسعيدة وبصحة ممتازة ونكمل مشوار طويل معا.. قصة حياة وأحلام ونجاحات.. الله يخليكي ويحميكي".

جدير بالذكر أن رزان مغربي تشارك الفنان أحمد آدم بطولة أحدث أفلامه "صابر وراضي".