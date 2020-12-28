مجدي صبحي يعلن إصابته بـ"كورونا" ويوجه الشكر لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان مجدي صبحي، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب مجدي "عندي كورونا، أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الإنسانيات العظيم، ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي".

وتابع "أشكر الفنانة الكبيرة نهال عنبر على مجهودها الخارق معي، أشكر نقيبي الدكتور أشرف زكي على موقفه المشرف معي، أشكر مجلس النقابة، أشكر مدير مستشفى العجوزة د.طارق، على مجهوده الرائع"، طالبا من جمهوره ومحبيه الدعاء له.

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت إعلان أكثر من فنان إصابته بالفيروس، بينهم: يسرا، جومانا مراد، كريم فهمي، أمير كرارة، أبو.