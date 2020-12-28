عبدالمنعم مدبولي.. عانى من الفقر واكتشف شويكار وكان سببا في زواجها من فؤاد المهندس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يحل اليوم الإثنين ٢٨ ديسمبر ، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي، صاحب مدرسة خاصة في الكوميديا

ونرصد لكم معلومات عنه في التقرير التالي :

- ولد الفنان عبد المنعم مدبولي 28 ديسمبر 1921 ورحل عن عالمنا يوم 9 يوليو 2006 متأثرا بمرض القلب عن عمر ناهز ال 85 عاما.

- مارس التمثيل أكثر من 50 عاما وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي.

- أسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975.

- ظهرت موهبته التمثيلية منذ المرحلة الابتدائية عندما تم ترشيحه ليقود الفرقة المسرحية بالمدرسة.

- بدأ تجربته في السينما في وقت متأخر، حيث شهد عام 1958 أول فيلم لمدبولي وهو "أيامي السعيدة"، وتوالت الأفلام بعد ذلك.

- بلغ رصيده السينمائي 150 فيلماً منها "ربع دستة أشرار"، "عالم مضحك جداً"، "غرام في أغسطس"، "مطاردة غرامية"، "المليونير المزيف"، "أشجع رجل في العالم".

- كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "أريد خلعا" مع الفنان أشرف عبد الباقي.

- من أهم الأدوار التي أبدع فيها وظلت عالقة بذاكرة السينما فكانت للشخصيات التي لعبها في أفلام مثل: "الحفيد ـ مولد يا دنيا ـ إحنا بتوع الأتوبيس".

- تخرج على يديه العديد من نجوم الكوميديا مثل عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، محمد صبحي، وغيرهم كثيرون" .

- من أبرز أعماله التليفزيونية، مسلسلات: " (لا يا ابنتي العزيزة) و (أبنائي الأعزاء شكرا) المعروف بمسلسل بابا عبده".

- لقب بالعديد من الألقاب، من بينها "نهر العطاء، إمبراطور الكوميديا، بابا عبده، صانع الضحك ".

قال الفنان عبد المنعم مدبولي في لقاء مع الإعلامية هالة سرحان على قناة" دريم":

-" حياتي كانت مأساوية، ووالدي توفى وعمري ٦ شهور، وتربيت يتيم ومحروم، وعشت فترة طويلة أعاني من الفقر واليتم ".

- " اتولدت في حي باب الشعرية، واحنا ٣ أخوات، وأنا كنت أصغرهم، وكنا في عيلة ملهاش عائل غير الأب الذي توفى، واتربينا ب(معلقة مصدية) ".

- "لما كنت في ابتدائي، كان زمايلي بيتخانقوا عشان ييجوا يقعدوا معايا ".

- " كل العاملين في الكوميديا بيبقى وجههم (كشر في الحياة)، و إذا راح مننا إفيه يضحك، كأن الفنان أو المؤلف غرق في شبر مياه".

- " دخلت معهد الفنون المسرحية عام ١٩٤٥، وكان زمايلي فيه فاتن حمامة وقعدت معانا سنة ونص واتجوزت، وعبد المنعم إبراهيم وعدلي كاسب ومحمود عزمي".

- "أول مشهدين، قدمتهما كامتحان لقبولي بمعهد الفنون المسرحية، كان مشهد من مسرحية (البخيل)، ومشهد من مسرحية(علي بك الكبير "لأحمد شوقي".

- "فؤاد المهندس، أعرفه منذ عام ١٩٤٩، وكتبتله اسكتشات في" ساعة لقلبك ".

- "اكتشفت شويكار، ولما بدأنا بروفات مسرحية (السكرتير الفني)، وكان المفترض تعمله زميله غيرها، ولكنها طلبت تعديلات كثيرة في الدور، وجت شويكار بدلا منها، والعمل ده كان أول لقاء يجمع بين فؤاد المهندس وشويكار، ولمع نجمها فيه، وكانت مطيعة جدا في البروفات ".

- "جواز فؤاد المهندس وشويكار.. كان على ايدي، وده كان في مسرحية (أنا وهو وهي)، وكان أول نظرة حب بينهما كانت على الأرض.. (فؤاد) كان عايز يخرج من الأوضة في مشهد وعايز ياخد الشنطة بتاعته ويروح ينام في الأوضة التانية بعد ما ضحكت عليه، وهو بياخد الشنطة، عاكسته، لحد ما نزل على وشه وهي نزلت وراه، وشكلهم كان رومانسي جدا، وكان عندي إصرار أشغل المزيكا في المشهد ده رغم رفض المهندس له، وابتدى الحب بينهما في المشهد ده".

- "عادل إمام اكتشافي.. كنت بدور على الباشكاتب لمحامي، وقعدت أدور على حد يكون مناسب للشخصية دي، وجالي عادل إمام، ولما عرضت عليه الدور كان رافض يعمله لأنه دور كوميدي، وقولتله (جرب مش هتخسر حاجة) ، ولما عمل البروفات لقى الناس بتضحك أوي في الدور، فقرر يعمله".