"نجمة قلوبنا".. لقاء الخميسي توجه رسالة ليسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على توجيه رسالة للفنانة الكبيرة يسرا، بشأن إصابتها بفيروس كورونا.
ونشرت لقاء، صورة يسرا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت :" سلامتك يا ست الكل يا نجمة قلوبنا.. إن شاء الله هتبقي زي الفل، وتقومي بألف سلامة وصحة.. بنحبك قد الدنيا يا سيفا ".
وأصيبت الفنانة يسرا، بفيروس كورونا المستجد، حيث ثبتت إيجابية التحاليل، وهي تخضع حاليا للعزل المنزلي تحت إشراف الأطباء.
يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة النجمات: نادية الجندي، هالة فاخر، وسميحة أيوب
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