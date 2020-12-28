حصاد 2020..أبرز ما بحث العرب عنه في “غوغل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أيام قليلة تفصلنا على وداع عام الكورونا ، الذي شهد العديد من الأحداث التي لن ينساها الكثير من الأشخاص ، وكشف محرك البحث “غوغل” عن أهم ما بحث عنه مواطنون من الدول العربية خلال العام الذي شارف على الانتهاء.

ولا تعرض شركة “غوغل” بيانات كل الدول العربية، بل تكتفي بعرض تفاصيل مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، والسودان.

وألقت جائحة كورونا بظلالها على اهتمامات الناس وتساؤلاتهم في الدول العربية، من المعلومات حول الفيروس إلى الخدمات والأنشطة التي فرضها.

وفي السعودية حلت منصة التعليم عن بعد “مدرستي” ومنصة التصاريح خلال منع التجول “توكلنا” على رأس عمليات البحث، إلى جانب “كوفيد-19” طبعاً.

كما حضرت السياسة من خلال متابعة الانتخابات الأميركية، وخصوصاً المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بالإضافة إلى اهتمام بسهم “أرامكو” والرياضة، خصوصاً الدوري السعودي.

وسأل المصريون “غوغل” عن فيروس كورونا، و”كيف أتمرن في المنزل”، كيفية كتابة السيرة الذاتية، أفكار عشاء صحي سريع، نصائح للحفاظ على البيئة، وحتى كيفية صلاة العيد وطريقة عمل الكنافة وتحديد اتجاه القِبلة وتعليم الرسم للمبتدئين.

واهتم المصريون بالفيروس إلى جانب نتيجة الثانوية العامة 2020 وخدمات الدعم والانتخابات الأميركية والدوري المصري ومسلسلي “الاختيار” و”ما وراء الطبيعة”، والوظائف.

وانشغل المقيمون في الإمارات بقضايا خارج حدود البلد بحسب ما يظهر عبر نتيجة البحث، من الانتخابات الأميركية والهندية إلى انفجار بيروت، مروراً بكورونا في ايران وإيطاليا وحرائق أستراليا وبركان تال في الفيليبين والتوتر الصيني الهندي.

كما انشغلوا بمسائل داخلية مثل بوابة التعلم الإلكتروني في زمن كورونا ومسبار الأمل الذي انطلق إلى المريخ.

ولم يختلف أهل الكويت عن إخوانهم العرب في البحث عن تسهيل إجراءات كورونا مثل التصاريح والمعاملات الحكومية والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى الاهتمام بأخبار العالم وجديد كورونا.

ويبدو أن السودانيين يدخلون إلى “غوغل” من أجل الهروب من الواقع، فباستثناء كورونا، بحث السودانيون عن جديد دوريات كرة القدم والفنانين، ياسمين صبري وطاسو ومنال البدري، بالإضافة إلى أنمي “دراغون بول سوبر”.