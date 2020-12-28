صورة رومنسية نادرة لعادل إمام وزوجته

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت هالة مقبل، حفيدة الفنان المصري القدير عادل إمام، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة نادرة جمعت الأخير وزوجته. وتبين أنها التقطت لهما في سن الشباب وظهر فيها الفنان وهو يحتضنها بطريقة طبيعية وعفوية.

وتناقل الصورة بعد هذا عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وهو ما أطلق موجة من التعليقات التي تضمنت التساؤل عن سبب عدم ظهور الزوجة برفقة زوجها في المناسبات.

ويشار إلى أن الجمهور تداول في وقت سابق صورة نادرة التقطت للمثل القدير في حفل خطوبة شقيقته إلى الفنان الراحل مصطفى متولي.

وظهر فيها الأخير وهو يضع الخاتم في إصبع خطيبته وأحدثت ضجة كبيرة جداً في أوساط المتابعين الذين أعربوا عن أسفهم لخسارة الفنان الراحل متمنين في مقابل ذلك للزعيم الحياة المديدة والمزيد من النجاح لمناسبة يوم ميلاده.

ويذكر أن آخر أعمال عادل إمام هو مسلسل “فلانتينو” الذي عرض في شهر رمضان الماضي (2020) وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام و بطولة دلال عبد العزيز وسمير صبري وداليا البحيري وحمدي المرغني وطارق الأبياري ومحمد كيلاني وهدى المفتي.