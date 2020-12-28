شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسماء تتعاون مع الهضبة عمرو دياب لأول مرة فى ألبومه الجديد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجم عمرو دياب، على تقديم أسماء جديدة مع كل ألبوم يقبل عليه وفى مختلف أنواع الموسيقى، وفى ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، يتعاون الهضبة مع 3 أسماء من الملحنين والموزعين لأول مرة، في السطور التالية نتعرف عليهم كما يلى:

يظهر اسم المطرب والملحن تامر عاشور لأول مرة مع الهضبة بأغنية "من العشم "، من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان نادر حمدي، وقد تعاون عاشور مع عدد من نجوم الأغنية الكبار فى مجال التلحين مثل أنغام بأغنية "ياريتك فاهمنى"، من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع مادي، وحلمى عبد الباقى بأغنية "ولا هاترجى ولا هتحايل"، من كلمات الشاعر مصطفى مرسى، وتوزيع أحمد منير.

تامر عاشور

الموزع توما

يعد توما، واحد من الموزعين المتميزين فى الوطن العربي، ويتعاون للمرة الأولى مع النجم عمرو دياب من خلال أغنية "طبل" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتعاون توما مؤخرا مع عدد من كبار نجوم الأغنية منهم: حسين الجسمى بأغنية "بالبنط العريض"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وهشام عباس أغنية "اللى احنا فيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان تامر على، وسعد لمجرد أغنية "عدي الكلام"، وتامر حسنى أغنية بعنوان"بحبك" ضمن ألبوم الجديد وهى من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج.



توما

الموزع وسام عبد المنعم:

وفى ألبوم الهضبة الجديد يتعاون أيضا الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم للمرة الأولى مع الهضبة عمرو دياب، حيث يشارك فى ألبومه الجديد من خلال أغنية "شكرا" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وقد تعاون سابقا مع عدد من الفنانين، منهم: تامر حسنى بأغنية "اختراع" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، ومحمد عدوية بأغنية "مش بالساهل"، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وإليسا بأغنية "على حس حكايتنا"، من كلمات وألحان رامي جمال، ورامي جمال أغنية "أنا لوحدي" من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، "مش ملاحظ حاجة"، من كلمات أحمد المالكي، "بيهم كلهم"، من كلمات أحمد المالكي،"تسد النفس"، من كلمات جمال الخولى، وغيرها.