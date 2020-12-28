"المرأة الخارقة 1984" يتحدى كورونا ويحقق إيرادات قياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق فيلم Wonder Woman 1984 (المرأة الخارقة 1984) إيرادات بلغت 36.1 مليون دولار لدى عرضه في دور السينما العالمية خلال عطلة عيد الميلاد.

وأعلنت شركة "وارنر براذرز" للترفيه، الأحد، أن الفيلم عزز نسبة المشاهدة لشبكة البث "إتش. بي. أو ماكس" بعد بثها له تزامناً مع دور العرض.

وقالت "وارنر براذرز" التابعة لشركة "إيه. تي. آند تي" إن إيرادات الفيلم من دور السينما الأمريكية والكندية بلغت 16.7 مليون دولار.

وهذه أعلى إيرادات عرض أول منذ تسببت جائحة "كوفيد-19" في إغلاق دور السينما في مارس/آذار.

غير أن هذا الرقم ليس سوى نذر يسير بالنسبة لإيرادات فيلم حركة ضخم الميزانية، فقد حقق فيلم "ووندر وومان" (المرأة الخارقة) عام 2017 إيرادات بلغت 103.2 مليون دولار عند عرضه الأول محلياً.



ومع إغلاق ثلثي دور السينما في الولايات المتحدة لجأت "وارنر براذرز" إلى ترتيب غير اعتيادي، إذ أتاحت الفيلم لعملاء شبكة "إتش. بي. أو ماكس" للبث الرقمي التابعة لـ"إيه. تي. آند تي" في الولايات المتحدة في الوقت نفسه.

وقالت الشركة في بيان إن الملايين شاهدوا الفيلم على المنصة الرقمية.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد ساعات المشاهدة على المنصة ارتفع إلى 3 أمثال يوم الجمعة مقارنة بأي يوم عادي في الشهر الماضي.

وأشارت الشركة إلى أنها ستسرع من إنتاج فيلم ثالث من سلسلة "المرأة الخارقة" تكتبه وتخرجه باتي جنكينز وتلعب دور البطولة فيه جال جادوت. ولم تفصح الشركة عن تاريخ عرض الفيلم.

كما أعلنت "وارنر براذرز" عن نفس استراتيجية العرض المزدوج لأفلامها في 2021 والبالغ عددها 17، مما أثار انتقادات شديدة من بعض من كبار مخرجي هوليوود ومشغلي دور السينما الذين يأملون في الانتعاش بعد زيادة التطعيم بلقاحات كوفيد-19.

وقالت شركة أبحاث "كومسكور" إن اجمالي ما حققته عروض السينما في 2020 حتى يوم الأحد بلغ 2.3 مليار دولار في تراجع نسبته 80% عن العام السابق.