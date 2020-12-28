شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات مخيبة لفيلم Promising Young Woman رغم طرحه بموسم الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت Focus Features فيلمها الجديد Promising Young Woman، ليلة الكريسماس، أملا في الحصول علي حجم إيرادات اكبر بموسم الأعياد، لكن النتائج جاءت مخيبة للغاية حيث جمع الفيلم 270 ألف دولار بعد عرضه في 1،310 دور سينما.

و "Promising Young Woman" ، بطولة كاري موليجان وطرح الفيلم بالسينمات فى 25 ديسمبر احتفالا بأعياد الميلاد، حسبما ذكر موقع variety.

وتدور أحداث فيلم "Promising Young Woman"حول امرأة شابة تعاني من صدمة بسبب حدث مأساوي من ماضيها، تشرع في البحث عن الانتقام من أولئك الذين يعترضون طريقها.

وصدر فيلم المخرجة إمرالد فينل، الحائزة على جائزتي إيمي عن مسلسلها Killing Eve، الجمعة الماضية في أمريكا الشمالية، بعد أن تم عرضه هذا الصيف في بعض الدول الأوربية، كما سيتاح عرض الفيلم رقميا، فـ Focus Features مملوك لشركة Universal ، والتي وقعت مؤخرًا اتفاقية مع سلسلة AMC اكبر دور عرض في أمريكا تنص علي إمكانية عرض الفيلم بسينمات وبعد 17 يوم من يمكن عرضه علي منصات إلكترونية.