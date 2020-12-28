شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب المهرجانات أورتيجا يحضر أحدث أغنياته تحت عنوان "ياصاحبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر مطرب المهرجانات أورتيجا أغنية جديدة تحمل إسم "ياصاحبى" من ألحانه وتوزيعه وكلمات أمير شيكو ومن المقرر تسجيلها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت ويقدمها بشكل مختلف عن اعماله السابقة، حسبما قال فى تصريحات لـ ”الخليج 365” .

وانتهى أورتيجا مؤخرا من تصوير أغنية تحمل إسم "استبينا" على طريقة الفيديو كليب في أحد الاستوديوهات في منطقة شبرامنت ومن المقرر طرحها على موسم رأس السنة .

وقال أورتيجا في تصريحات سابقة إن أغنية "استبينا" تحمل طابعا كوميديا وتتحدث عن الحسد في جو دمه خفيف وكوميدى ومن المقرر طرحها خلال موسم رأس السنة المقبل .

وطرح مؤخرًا أورتيجا أغنية "المملكة" وتم تصويرها بعدد من الأماكن الساحلية، واستغرق تصويرها يومين بين منطقة الجلالة والسخنة والزعفرانة.

أغنية "المملكة" تأتي ضمن سلسلة أغاني قام بطرحها أورتيجا بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا، وتأتي كلمات الأغنية كالآتي: "أنا بالنسبالي الدنيا دي مش فرقالي باصص قدامي مابرجعش ورا تاني الدنيا دي حافظها ماشية بالأسامي.. أيوة الخلاصة كلو لادا وانا فيراري"، أغنية مملكة كلمات هيما وتوزيع أورتيجا وجيزاوي وميكس وماستر شيندي وخليل استايلست كارولينا قنديل إخراج كريم الغمرى.