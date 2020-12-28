"تعبانة جدا وتتنفس بصعوبة".. تطورات حالة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المطرب أبو، عن تطورات حالة الفنانة الكبيرة يسرا الصحية بعد إصابتها بكورونا، لافتا إلى أنه يتحدث معها هاتفيا بشكل يومي نظرا لإصابته هو الآخر في نفس فترة معاناتها مع الفيروس المستجد.

وقال أبو، في مداخلة هاتفية مع برنامج "mbc trending" عبر فضائية mbc4: "أنا ويسرا كل يوم على تواصل عشان نطمن على بعض من بعد إصابتنا بكورونا، صوتها بدأ يتحسن شوية لكنها تعبانة جدا جدا، وهي ملتزمة ببروتوكول العلاج".

أضاف أبو: "يسرا رغم تعبها هي بتسأل عليّا أنا ومراتي المصابة هي الأخرى بكورونا، وقولتلها سيبك مننا وخليكي في مرضك، وللأسف هي التنفس عندها فيه صعوبة ومش كويس، وصوتها هو كمان صعب أوي، بس الحمد لله هي بتتحسن".

يسرا أعلنت يوم الجمعة، إصابتها بكورونا، وخضوعها للعزل المنزلي، للالتزام ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها من جمهورها ومحبيها.

وأعلن المطرب أبو، يوم السبت، إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر "استوري إنستجرام"، وكتب: "إلى جمهوري العزيز اعتذر على عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة، نظرا لظروف مرضي بعدوى كورونا، سوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".