محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المطرب مصطفى حجاج صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر حجاج والهضبة من داخل استديو، وعلق :" قعدت معاك 5 دقائق اتعلمت منك كثير جدا بجد أنت حاجة مشرفة لمصر والوطن العربي الهضبة عمرو دياب من داخل استديو أمير محروس". وطرح المطرب مصطفى حجاج أغنية "أبويا قالي زمان"، الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمنطقة روض الفرج، وهي من كلمات أحمد سامي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، و الكليب إخراج محمد عبد الجواد، ورؤية فنية للمنتج هاني محروس.

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى حجاج مع الهضبة: "إنت حاجة مشرفة لمصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.