شكرا لقرائتكم خبر عن Stoned Alone .. تعرف على حقيقة استكمال سلسلة أفلام home alone فى الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية من كل عام، يطل علينا سلسلة أفلام وحدي في المنزل،home alone ، والتى لاقت إقبالا كبيرا منذ عرضها حتى الآن، وهو ما دفع البعض إلى إطلاق الشائعات للإعلان عن مدى شغفهم وتشوقهم لاستكمال باقي السلسلة، حيث زور عدد من المتابعين بوستر لفيلم جديد بعنوان Stoned Alone، بصورة بطل فيلم وحدي في المنزل بعدما أصبح شابًا، وهو ما جعل البعض يعتقد أن الأمر حقيقي، وبدأ جمهور السلسلة يبحث عن الفيلم وموعد طرحه وهو ما جعله تريند لكن حقيقة الأمر أن الفيلم طلع فنوكوش، وغير موجود من الأساس.

بوستر فيلم Stoned Alone

وذكر موقع republicworld أن الفيلم كان مجرد اقتراح من ريان رينولدز بأن يقدم محاكاة ساخرة من سلسلة الأفلام لكن منذ اقتراحه لم يحدث شيء.

" Home Alone " قامت بتوزيعه شركة th Century Fox20 هو فيلم كوميدي تم عرضه لأول مرة في نوفمبر 1990 ، تدور احداث الفيلم حول "كيفين مكاليستر" وهو ولد في الثامنة من عمره الذي عن طريق الخطأ يترك وحده في البيت، في الوقت الذي تسافر عائلته في رحلة إلى فرنسا لقضاء عطلة عيد الميلاد، و مده عرض الفيلم 103 دقيقة ومن بطولة ماكولي كولكين.