شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل هروب بول ماكرتنى وزوجته نانسى شيفيل من إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر النجم العالمى السير بول مكارتنى وزوجته نانسى شيفيل إلى سانت بارث خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك هربا من القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا "COVID-19" فى المملكة المتحدة.

وقد شوهد نجم البيتلز الشهير البالغ من العمر (78 عامًا) وزوجته ذات الـ(61 عامًا) بعدد من الصور التى سجلتها عدسات المصورين خلال نزولهما من طائرتهما الخاصة، وهو يرتديان ملابس كاجوال مريحة، إضافة إلى "القبعات والقناع الواقى تجنبًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وكأن الزوجين يبحثان دائمًا عن الراحة والمتعدة بعيد عن التوتر والضغوط".

وقد أصدر السير بول مكارتنى مؤخرًا ألبومه الغنائى "McCartney III" بعد أن كتبه وسجله أثناء فترة الحجر المنزلى فى وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن بول ماكرتنى كان له رأى غير متوقع عن فترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كوروناCOVID-19 ، حيث أطلق على الفترة التى قضاها فى المنزل اسم "rockdown" حيث كان يعمل حينها على ألبومه الجديد، وهو ما أكده فى مقابلة جديدة مع صحيفة صنداى تايمز، أكد بول ماكرتنى أنه حاول أن يظل متفائلا بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة كونه فى مرحله إعداد الألبوم الجديد والمقرر أن يتم إصداره فى 18 ديسمبر الجارى.

أكد مكارتنى أنه يشعر بحالة كبيرة من التفاؤل والقى الضوء على الجانب المشرق من الفترة الماضية حيث التقى بالكثير من أفراد العائلة أكثر من أى وقت مضى، كذلك تمكن النجم الشهير من تسجيل ألبومه الغنائى الجديد، وقال النجم الشهير: "من السهل الوقوع فى فخ التفكير بأن الأمور سيئة وتزداد سوءا، وقد يكون صحيحا، لكننى أعلم أننى سأصاب بالذهول بعد ذلك، لذلك أقول لنفسى: "حسنا، الأمر ليس بهذا السوء، فكر فى اليوم التالى وفى الحقيقة كان ذلك جيدا.. أنا دائما أحاول العثور على الأشياء الجيدة".