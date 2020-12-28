شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ألبوم تامر عاشور قبل طرحه.. شريف اسماعيل يضع بصمته على أغنية درامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الملحن شريف إسماعيل مع تامر عاشور فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بأغنية من كلمات محمد حامد، وتنتمي إلى طبيعة الأغانى الدرامية، من ناحية أخرى يتعاون المطرب تامر عاشور فى ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا عقب الانتهاء من تسجيل معظم أغانيه، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء يتعاون مع جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق.

كما يتعاون مع كل من محمدى وتامر على ومحمد النادى وسامح جلال وسامر أبو طالب، كما يقوم عاشور نفسه بتلحين عدد من أغانى الألبوم، أما على صعيد التوزيع فيتعاون تامر عاشور مع كل من فهد وعمرو إسماعيل.

وكانت آخر أعمال شريف إسماعيل دعاء "يا رسول الله"، وأغنية دخلت رهان، وهى من كلمات عمرو حسن وألحانه، وتوزيع الموسيقي چيزو، كما شارك في ألبوم ساندى الجديد بأغنية دراما بعنوان "كان عادى"، وهي من كلمات جمال الخولى، وتوزيع هاني ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح.