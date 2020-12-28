هكذا علق أيمن بهجت قمر وندى بسيوني على ظهور الخطيب بجانب كريستيانو رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر والفنانة ندى بسيوني، التعليق على صورة جمعت بين الكابتن محمود الخطيب واللاعب كريستيانو رونالدو، بعد تتويج الأهلي بجائزة النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط.

ونشر المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، الصورة، عبر حسابه على تويتر، وعلق : "أنا أهلاوي".

فيما نشرت الفنانة ندى بسيوني، صورة الخطيب مع كريستيانو، عبر حسابها على تويتر، وعلقت : "‏أساطير مع بعضها .. ما تجيبلنا رونالدو معاك وأنت جاي ..أهو يلعب معانا في كاس العالم".

وأضافت في تدوينة أخرى : "‏فخورة إني أهلاوية.. نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط،

‎جلوب سوكر".

وحصد الأهلي، جائزة النادي الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط بالقرن 21 المُقدَمة من "جلوب سوكر"، وتسلّم محمود الخطيب رئيس الأهلي الجائزة في الإمارات العربية المتحدة.

وحصد النادي الأهلي، الجائزة عن إنجازاته في أول عقدين من القرن 21، والتي شهدت تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 7 مرات، بالإضافة إلى عدة مشاركات في كأس العالم للأندية.

فيما حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، جائزة أفضل لاعب في القرن 21.