حياة أو موت.. كميات "لقاح كورونا" تقلق الألمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالت انتقادات عديدة الحكومة الألمانية بسبب كميات لقاح "فايزر-بيونتيك" التي استطاعت تأمينها لمكافحة فيروس كورونا.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر وعضو البرلمان، كريستيان ليندنر، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد: "لا شيء يسير على ما يرام مثلما تزعم الحكومة".



وأضاف: "الواقع أقل بكثير من التوقعات. وسيتعين علينا التحدث عن هذا في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، تأخرت الحكومة الفيدرالية كثيرا في وضع ترتيبات عملية التطعيم".

ومضى قائلا: "قبل أعياد الميلاد، طلبت الحكومة من الشركة المنتجة ٣٠ مليون جرعة من اللقاح، هذا العديد قليل"، في إشارة إلى عدد سكان ألمانيا الذي يبلغ نحو 85 مليون نسمة.

وطالب بـ"تسريع عملية إنتاج اللقاح في ألمانيا.. نحن في وقت أزمة، ويجب أن يكون حجم الإنتاج متماشيا مع الظروف التي نعيشها".

واستطرد قائلا: "يجب أن نلبي جميع المتطلبات القانونية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية حتى يمكن إجراء التطعيمات بشكل أسرع".

وأكد على أن "اللقاح مسألة حياة أو موت بالنسبة لحريتنا، وهي مسألة بقاء لاقتصادنا أيضًا لأنه في مرحلة الإنعاش بالفعل".

واقترح ليندنر أن تمنح شركة "بيونتيك"، رخصة إنتاج جرعات اللقاح إلى شركات أدوية أخرى عاملة في ألمانيا، لتكثيف وتسريع عملية الإنتاج، قائلا: "يجب استخدام كل الإمكانيات المتاحة وتوجيهها لإنتاج جرعات اللقاح".

وبدأت أمس، عمليات التطعيم بلقاح فايزر-بيونتيك في ألمانيا، عبر تطعيم كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم ٨٠ عاما.