شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة لانا ديل راى فى الذراع وظهورها بوزن زائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من إعلان النجمة العالمية لانا ديل راى خطوبتها على العازف كلايتون جونسون، توقع الكثيرون أنها ستحتفل بأفضل "كريسماس على الإطلاق"، التقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور للنجمة الشهيرة بعد إصابة يدها اليسرى بمشكلة فى العظام.

وظهرت مغنية "Summertime Sadness" البالغة من العمر ( 35 عام ) وهى تضع ذراعها فى دعامة وحمالة وذلك أثناء قيامها ببعض المهمات أمس السبت فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .

فقد اشارت التقارير أن لانا ديل راى توجهت الى " ProHealth Clinic " بهدف الاطمئنان على ذراعها ثم توجهت لتناول الطعام.

وقد ظهرت لانا ديل راى بوزن زائد ملحوظ ، و كانت النجمة مرتديه شورت قصير باللون الأسود و " تى شيرت " بإحدى درجات اللون الرمادى ، و لم تتجاهل النجمة الشهيرة ارتداء القناع الواقى بهدف تجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " .

وفى برنامج Tonight Show مع المذيع الشهير جيمى فالون ، اكتشف المعجبون أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 35 عام ) ترتدى خاتم خطوبة كبير بيدها، وبعد العديد من التساؤلات أكد موقع " بيبول" على الفور أن بالفعل تمت خطبتها العازف كلايتون جونسون ، و ذلك بعد أن التقيا على تطبيق للمواعدة.



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