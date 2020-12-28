شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020.. مرض الفنانين يوسف فوزى وجمال يوسف الأكثر تأثيرا فى الجمهور "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان الفيديو الذى نشره الخليج 365 مع بداية عام 2020 للفنان الكبير يوسف فوزى أثناء حوار أجرته معه الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه من أكثر المشاهد التى أثارت مشاعر الجمهور وتعاطفه، ومن أكثر الفيديوهات التى حصلت على أعلى نسبة مشاهدة خلال عام 2020 فى مصر والعالم العربى خاصة مع ظهور أثار مرض الشلل الرعاش على الفنان الكبير.

وظهر يوسف فوزى خلال الفيديو الأول من الحوار وهو يتحدث عن إصابته بالمرض قائلاً: "لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتى بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمرى أصبح 74 عاما والعمر جرى بيا والسكينة سرقتنى خلاص، شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلا، لأن كل يوم أؤدى شخصية معينة وأرجع أنام وأصحى أجسد شخصية تانى، وفضلت طول عمرى كدة لغاية لما العمر جرى ومحسيتش بيه، لكن الحمد لله رب العالمين على ما وصلت إليه".

وأضاف فوزى، خلال حواره لليوم السابع: "فى الدول الأجنبية بيتعمل أفلام مخصوصة لكبار السن، فمثلا فيلم اسمه البحيرة الزهرية الممثلين كان عمرهم فوق الثمانين لكن الورق مكتوب مخصوص عشان هذا العمر، لكن عندنا فى مصر لن يخوضوا هذه المخاطرة".

وتابع: "لو اتعملى حاجة مخصوصة حتى مش هوافق، أنا حتى الآن بيجيلى كوابيس إن معايا سيناريو وضاع منى أو سيناريو ومش عارف أحفظ الورق أو مش مستعد، والكوابيس دى بتجيلى من يوم إصابتى بمرض الشلل الرعاش، وتلقيت أكثر من 10 عروض لتجسيد دور مريض شلل رعاش ولكنى لا أريد الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر"

واستكمل: "أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات ومش بخرج إلا نادرا، وفى الغالب أقابل صديق عمرى الذى كان معى منذ الدراسة، أما بالنسبة لأصدقاء الوسط الفنى فجميعهم لهم الخير عليا فنيا وكلهم قريبين منى ومش حابب الصورة دى تتغير"

ووجه يوسف فوزى رسالة لجمهوره من خلال اليوسم السابع قال فيه "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وادعولى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام"

وأثار الفيديو وما تبعه من فيديوهات أخرى للفنان الكبير ضجة وجدلاً واسعاً، وانتقد البعض ظهورر الفنان الكبير بهذه الحالة المرضية، فيما ظهر الفنان الكبير فى فيديوهات تالية اثناء زيارة الخليج 365 له ليؤكد أنه ظهر فى الفيديو بكامل إرادته ورغبته، وأنه تلقى بعد نشر الفيديو العديد من الاتصالات والرسائل للإطمئنان عليه من زملائه الفنانين ومن الجمهور العادى وهو ما أسعده كثيراً، مهاجماً من انتقدوا هوره ومؤكداً أنه بكامل قواه العقلية ولا يعانى من الزهايمر.

فيما أثار الفنان جمال يوسف أيضا تعاطف الملايين عندما ظهر في سبتمبر الماضي، وقد ظهرت عليه بشدة أثار مرض سرطان البلعوم، وكانت فى حالة صحية متأخرة، وطالب الفنان جمهوره بالدعاء ، وبالفعل أحاطه الملايين بتعاطفهم ودعائهم، وتواصل معه العديد من زملائه الفنانين.

جمال يوسف ومعاناته من سرطان البلعوم

وخضع جمال يوسف للعديد من جلسات العلاج ، بعد أن أخبره الطبيب بأن 11% فقط هم من يتحملون هذا المرض، وآثاره الصعبة، وبعدها أعلن شفائه من المرض وتحسنت حالته وبدا فى حالة صحية مستقرة وهو ما أسعد جمهوره.