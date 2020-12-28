بعد إعلان إصابتها بيوم واحد.. تعافي شهد رمزي من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت المنتجة شهد رمزي، مساء الأحد، تعافيها من كورونا "كوفيد 19"، بعد يوم واحد من إعلان إصابتها بالفيروس المستجد.

ونشرت شهد صورة من مسحة كورونا التي أجرتها وجاءت النتيجة سلبية، وعلّقت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله.. شكرا لكل الناس اللي اتطمنت عليّا".

وكانت شهد رمزي، أعلنت مساء السبت، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشرت صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لقد ثبتت إصابتي بـ كوفيد 19 منذ 11 يوما حتى الآن.. تمنوا لي الشفاء السريع".

شهد رمزي هي ابنة المنتج الراحل محمد رمزي، وشقيقة الفنان شريف رمزي، وزوجها المخرج كريم السبكي.

يذكر أن آخر أعمال شهد محمد رمزي الإنتاجية هو فيلم "الخطة العايمة" للنجوم علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل.